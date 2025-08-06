В Таиланде у кошки-преступницы появились котята

В Таиланде кошка, которую ранее арестовали за нападение на двух полицейских, родила котят. Об этом сообщает издание What’s the Jam со ссылкой на хозяйку животного. «Владелец прислал мне сообщение, что у кошки теперь есть выводок котят», — сообщил один из полицейских журналистам.
В мае полицейские Таиланда арестовали кошку по кличке Нуб Танг. Ее обвинили в атаке на полицейских после того, как она их укусила. У животного сняли отпечатки лап, сделали тюремный снимок и взяли анализ мочи на наличие следов кошачьей мяты — вещества, которое может вызывать гиперактивное поведение у кошек.
Результаты оказались чистыми — кошка просто действовала инстинктивно. Позже офицеры отпустили кошку под залог и предложили «принять правовые меры, чтобы подать пример другим котам и предотвратить повторение такой ситуации».