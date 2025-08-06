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Каналы Амстердама оборудуют небольшими лестницами, чтобы кошки могли выбраться

Фото: Artur Ament/Unsplash

На каналах Амстердама установят деревянные лестницы, которые помогут выбраться кошкам (или другим мелким животным), случайно упавшим в воду. Об этом сообщает Time Out.

Муниципальные власти уже проголосовали за выделение 100 тыс. евро, чтобы сделать каналы безопасными для животных. Инициативу продвигала Партия защиты животных.

Сотни небольших лестниц разместят по всему городу ― в местах, где кошкам труднее всего выбраться из каналов. Эти локации определят во время консультаций с зоозащитной организацией Dierenambulance. Пока сроки установки конструкций не объявлены.

Хотя кошки умеют плавать, для многих падение в канал заканчивается смертью. Только за последние шесть месяцев в Амстердаме утонули 19 кошек.

В соседнем от Амстердама городе Амерсфорте лестницы для кошек начали оборудовать в июне.

Такие конструкции пригодились бы и в Петербурге, где на прошлой неделе спасали кота, упавшего в Фонтанку. Пушистый несколько дней просидел в облицовке набережной. Для его вызволения пришлось вызывать спасателей, которые справились с задачей лишь спустя 5 дней.

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