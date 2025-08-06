Пляжи по всему миру могут исчезнуть

Пляжи в разных странах мира находятся под угрозой исчезновения из‑за масштабного вымывания песка. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на экспертов.
Эрозии способствуют штормы, приливы и повышение уровня моря, вызванное глобальным потеплением и ускоренным таянием ледников. «От Майами до Барселоны и Золотого Побережья Австралии власти пытаются понять, как спасти сокращающиеся береговые линии в ближайшие годы», — отмечает издание.
В американском поселке Роданте (Северная Каролина) с 2020 года в океан ушли 11 домов. Местные власти оценивают восстановление береговой линии в 40 млн долларов. В Барселоне берег каждый год теряет около 30 тысяч кубометров песка. По данным FT, около 10% населения Земли проживает на расстоянии не более 5 км от побережья, и дальнейшее разрушение пляжей может повлечь серьезные последствия.
Недавно сошедший ледник почти полностью уничтожил деревню в Швейцарских Альпах. В результате обвала оказались разрушенными или засыпанными около 90% построек.
300 человек эвакуировали, еще один пропал без вести. Мэр города Маттиас Белльвальд пообещал восстановить населенный пункт.