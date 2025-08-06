Пляжи по всему миру могут исчезнуть

В американском поселке Роданте (Северная Каролина) с 2020 года в океан ушли 11 домов. Местные власти оценивают восстановление береговой линии в 40 млн долларов. В Барселоне берег каждый год теряет около 30 тысяч кубометров песка. По данным FT, около 10% населения Земли проживает на расстоянии не более 5 км от побережья, и дальнейшее разрушение пляжей может повлечь серьезные последствия.