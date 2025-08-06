Новая ИИ-модель Google может создавать игровые миры в реальном времени (но лишь на несколько минут)

В отличие от традиционных игр, где окружение создается вручную, Genie генерирует миры полностью с помощью ИИ ― по запросу пользователя или изображению. В таких мирах (их называют «модели мира») могут в реальном времени взаимодействовать пользователи и ИИ-агенты. Эти виртуальные среды используются не только для развлечения, но и для обучения или тренировки ИИ-агентов.