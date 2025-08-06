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Новая ИИ-модель Google может создавать игровые миры в реальном времени (но лишь на несколько минут)

Иллюстрация: deepmind.google

Google DeepMind представила Genie 3 ― новую версию ИИ-модели для создания виртуальных миров в реальном времени. Об этом сообщает The Verge.

В отличие от традиционных игр, где окружение создается вручную, Genie генерирует миры полностью с помощью ИИ ― по запросу пользователя или изображению. В таких мирах (их называют «модели мира») могут в реальном времени взаимодействовать пользователи и ИИ-агенты. Эти виртуальные среды используются не только для развлечения, но и для обучения или тренировки ИИ-агентов.

Видео: Google DeepMind/YouTube

По словам DeepMind, благодаря Genie 3 взаимодействие с такими мирами будет продолжительнее. Предыдущая версия ― Genie 2 ― могла поддерживать интерактивность не более одной минуты. Новая же модель позволит пользователям взаимодействовать с миром несколько минут.

Созданные миры работают в разрешении 720p с частотой 24 кадра в секунду.

Кроме того, Genie 3 научилась на одну минуту запоминать, где находятся объекты: если пользователь отвернется от стены с надписью, а потом снова на нее посмотрит, то надпись останется на месте. Еще одно нововведение ― возможность по текстовому запросу поменять погоду или добавить новые персонажи в виртуальную среду.

Впрочем, пока Genie 3 будет доступна лишь небольшой группе ученых и креаторов, чтобы разработчики смогли лучше изучить риски технологии.

У модели остается ряд ограничений: набор действий, доступный в виртуальных мирах, невелик, а четкий текст генерируется только в том случае, если был заранее задан в промте.

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