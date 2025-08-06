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В Минпросвещения показали образцы школьной формы по ГОСТу

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Минпросвещения представило новый стандарт школьной формы, соответствующий ГОСТу. Об этом сообщает ТАСС.

На опубликованных фото представлена форма для мальчиков и девочек, состоящая из костюмов с брюками или юбками, пиджаками, рубашками и аксессуарами. У мальчиков это галстук, а у девочек — белоснежное жабо.

Как подчеркнул представитель Минпросвещения Александр Реут, единая форма поможет сгладить различия между детьми из семей с разным уровнем дохода и снизить социальное давление в школьной среде.

Минпросвещения при этом не планирует вводить единую школьную форму, учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду детей. В министерстве подчеркнули, что ГОСТ устанавливает общие технические требования для производителей.

ГОСТ, разработанный совместно с Минпромторгом и вступивший в силу с июля 2025 года, определяет требования к качеству ткани, фурнитуре, гигиеническим и размерным характеристикам. Производители, выпускающие школьную форму, обязаны соблюдать эти стандарты.

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