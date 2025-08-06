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Умер актер Владимир Сафронов

Фото: Государственный академический Малый театр России

Народный артист РСФСР и России Владимир Сафронов ушел из жизни. Об этом сообщили на официальном сайте Малого театра.

Сафронову было 84 года. В 1962-м закончил Щепкинское театральное училище, после этого три года работал в Первом московском областном драмтеатре, а затем семь лет — в Театре имени А.С.Пушкина.

С 1972 года Владимир Сафронов был артистом Малого театра. «Он был одним из лучших исполнителей ролей в пьесах Островского, причем как комедийных, так и драматических», — отметили в учреждении.

Артист принимал участие в исторических постановках, таких как «Царь Федор Иоаннович» (Василий Шуйский), «Князь Серебряный» (Борис Годунов и Малюта Скуратов), «Царь Иоанн Грозный» (князь Мстиславский), «Царь Борис» (Семен Годунов), «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» (Татищев).

Последняя по времени работа мастера в историческом спектакле — отец Яков Игнатьев, воспитатель царевича Алексея Петровича в постановке «Петр I» по пьесе Д.С.Мережковского. Владимир Сафронов также снимался в мелодраме «Осенние свадьбы» (1967, режиссер Борис Яшин), сериале «Звезда эпохи» (2005, режиссер Юрий Кара). Артист награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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