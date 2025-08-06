Песни Билли Айлиш стали колыбельными на новом диске Rockabye Baby

Rockabye Baby готовит к выпуску альбом с инструментальными колыбельными версиями песен Билли Айлиш. «Lullaby Renditions of Billie Eilish» появится на стримингах 15 августа и включит 13 треков. О новинке Rockabye Baby написали на официальном сайте.
Альбом создан с использованием глокеншпилей, ксилофонов и меллотронов, призванных придать знакомым хитам умиротворяющее звучание. В трек-лист вошли как ранние работы певицы, так и песни с ее последнего альбома «Hit Me Hard and Soft». Появятся колыбельные версии «Bury a Friend», «Lunch», «Happier Than Ever» и других хитов Айлиш.
В поддержку релиза уже выпущен небольшой анимационный клип с колыбельной версией песни «Bad Guy». В нем животные — медведь, слон, лев и динозавр — повторяют сцену из клипа и едут по дороге.
Rockabye Baby — серия альбомов с колыбельными версиями популярных песен, от «Bohemian Rhapsody» Queen до «The Scientist» Coldplay. Бренд принадлежит лейблу CMH Records. Колыбельные собрали более 3,5 млрд прослушиваний на стримингах. Среди последних релизов — колыбельные версии песен Daft Punk, BTS, Bad Bunny и Тейлор Свифт.
В конце июля Билли Айлиш анонсировала, что работает над совместным проектом с Джеймсом Кэмероном, режиссером «Аватара» и «Титаника». Об этом она рассказала на первом из четырех концертов тура «Hit Me Hard and Soft» в Манчестере.