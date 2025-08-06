Песни Билли Айлиш стали колыбельными на новом диске Rockabye Baby

В МГУ закрыли сайт «института» по изучению машины времени и телепортации
Новая ИИ-модель Google может создавать игровые миры в реальном времени (но лишь на несколько минут)
Умер актер Владимир Сафронов
В Индии двое преподавателей организовали подпольную нарколабораторию в стиле сериала «Во все тяжкие»
Солистка «Комбинации» объяснила интерес молодежи к песням 1990-х
60% россиян ощутили ухудшение жизни из‑за экономии, 27% — экономят на вещах первой необходимости
Брэд Питт купил за 12 млн долларов особняк у гитариста The Killers
Режиссер «Разделения» о скорости выхода новых сезонов «Медведя»: «Почему я так не могу?»
В Смоленской области нашли деревянную руку возрастом 6000 лет
Умерла актриса из «Ходячих мертвецов» Келли Мак
Окаменелые зубы динозавров раскрыли, что качество воздуха в доисторические времена было ужасным
Химическое загрязнение представляет такую же угрозу для человечества, как и изменение климата
Мессенджер Max обяжут предустанавливать на новые смартфоны с сентября
Crocs выпустил ностальгическую модель с дизайном Windows XP
Режиссер Росгосцирка: клоунада переживает кризис из‑за изменений в восприятии юмора
Swae Lee выступит в Москве
Люди реже выбирают партнеров с множеством сексуальных связей, но снисходительны к прошлому опыту
Почти 60% зумеров и миллениалов жертвуют бюджетом ради общения с друзьями
Мэтт Смит сыграет злодея в новой части «Звездных войн»
Мел Гибсон выпустит сиквел «Страстей Христовых» в 2027 году в виде двух фильмов
Маккенна Грейс теряет отца и тетю в автокатастрофе в трейлере «Сожалею о тебе»
Бен Кингсли и Энди Серкис снимутся в фильме «Молодой Вашингтон»
Ник Кейв и Уоррен Эллис напишут музыку к сериалу «Смерть Банни Манро»
Исследование: женщины с высокими мужьями чувствуют себя счастливее
Sony анонсировала анимационный фильм про Паука-Панка
В Москве мужчина украл из магазина 265 пачек сливочного масла
Вышел тизер комедии «Джей Келли» с Джорджем Клуни и Адамом Сэндлером
Зоопарк в Дании предложил сдавать им домашних животных на корм хищникам

Песни Билли Айлиш стали колыбельными на новом диске Rockabye Baby

Фото: Disney Branded Television

Rockabye Baby готовит к выпуску альбом с инструментальными колыбельными версиями песен Билли Айлиш. «Lullaby Renditions of Billie Eilish» появится на стримингах 15 августа и включит 13 треков. О новинке Rockabye Baby написали на официальном сайте.

Альбом создан с использованием глокеншпилей, ксилофонов и меллотронов, призванных придать знакомым хитам умиротворяющее звучание. В трек-лист вошли как ранние работы певицы, так и песни с ее последнего альбома «Hit Me Hard and Soft». Появятся колыбельные версии «Bury a Friend», «Lunch», «Happier Than Ever» и других хитов Айлиш.

В поддержку релиза уже выпущен небольшой анимационный клип с колыбельной версией песни «Bad Guy». В нем животные — медведь, слон, лев и динозавр — повторяют сцену из клипа и едут по дороге.

Видео: Rockabye Baby

Rockabye Baby — серия альбомов с колыбельными версиями популярных песен, от «Bohemian Rhapsody» Queen до «The Scientist» Coldplay. Бренд принадлежит лейблу CMH Records. Колыбельные собрали более 3,5 млрд прослушиваний на стримингах. Среди последних релизов — колыбельные версии песен Daft Punk, BTS, Bad Bunny и Тейлор Свифт.

В конце июля Билли Айлиш анонсировала, что работает над совместным проектом с Джеймсом Кэмероном, режиссером «Аватара» и «Титаника». Об этом она рассказала на первом из четырех концертов тура «Hit Me Hard and Soft» в Манчестере.

Расскажите друзьям