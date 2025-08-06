В Индии двое преподавателей организовали подпольную нарколабораторию в стиле сериала «Во все тяжкие»

Задержанными оказались 25-летний Манодж Бхаргава, учитель естествознания, и 35-летний Индраджит Бишной, бывший преподаватель физики. По данным следствия, они влезли в долги и использовали свои научные знания, чтобы организовать синтез наркотика. При этом все знания о производстве они взяли из открытого доступа, в том числе из учебников химии.