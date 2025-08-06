В Индии двое преподавателей организовали подпольную нарколабораторию в стиле сериала «Во все тяжкие»

В индийском городе Сриганганагар (штат Раджастхан) двух преподавателей задержали за создание лаборатории по производству мефедрона в арендованной квартире.
Задержанными оказались 25-летний Манодж Бхаргава, учитель естествознания, и 35-летний Индраджит Бишной, бывший преподаватель физики. По данным следствия, они влезли в долги и использовали свои научные знания, чтобы организовать синтез наркотика. При этом все знания о производстве они взяли из открытого доступа, в том числе из учебников химии.
Во время рейда сотрудники полиции изъяли 780 грамм мефедрона и оборудование для его производства. По оценке силовиков, за два с половиной месяца они изготовили около 5 килограмм вещества, из которых более 4 уже были реализованы, преимущественно среди молодежи.
В сети отреагировали на эту новость, предположив, что мужчины вдохновлялись культовым сериалом «Во все тяжкие». Его сюжет рассказывает о школьном учителе химии Уолтере Уайте, который после диагноза «рак легких» решает варить метамфетамин, чтобы обеспечить семью. В партнеры он берет бывшего ученика Джесси Пинкмана.