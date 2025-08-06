Больше всего россияне экономят на предметах роскоши, об этом сообщили 69%. На втором месте — туризм: затраты на путешествия сократили 60% респондентов. Каждый второй начал меньше тратить на спорт (51%) и бытовую технику (48%). Почти треть жителей страны (27%) стала чаще отказываться от предметов первой необходимости.