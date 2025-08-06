За последний год свыше 60% жителей России отметили снижение уровня жизни, вызванное вынужденной экономией, причем каждый второй констатировал значительное ухудшение. Соответствующие данные приводит издание «Аргументы и факты».
Согласно опросу, лишь 23% респондентов сохранили прежний уровень жизни. Всего 6% заявили об улучшении положения из‑за экономии.
Больше всего россияне экономят на предметах роскоши, об этом сообщили 69%. На втором месте — туризм: затраты на путешествия сократили 60% респондентов. Каждый второй начал меньше тратить на спорт (51%) и бытовую технику (48%). Почти треть жителей страны (27%) стала чаще отказываться от предметов первой необходимости.
Половина опрошенных (51%) отказалась от дорогих брендов и магазинов. 44% выбирают более дешевые аналоги, а 18% перешли на оптовые закупки.
Эксперты отмечают, что текущая ситуация приводит к пересмотру потребительских приоритетов. «Меняется сама модель покупателя. Показная роскошь уже не является приоритетом для всех слоев среднего класса», — прокомментировала статистику социолог РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.
В августе Росстат поделился результатами апрельского исследования зарплат россиян. Средний заработок составил 99,4 тыс. рублей без вычета налога. В прошлый раз подобное исследование проводилось в 2023 году, тогда средняя зарплата составила 72,5 тыс. рублей.