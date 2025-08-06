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Солистка «Комбинации» объяснила интерес молодежи к песням 1990-х

Фото: @tatyanacombinacia

Солистка музыкальной группы «Комбинация» Татьяна Иванова считает, что возросший интерес молодого поколения к музыке 1990-х связан с запоминающимися мелодиями. Об этом она рассказала ТАСС.

«Я наблюдаю парадокс: зритель молодеет. Я все чаще вижу прекрасные подростковые, детские лица на своих концертах. Мне кажется, что интерес к хитам 1990-х обусловлен тем, что молодые люди услышали, что в песне могут быть не только текст и ритм, но и мелодии, которые запоминаются», — пояснила Иванова.

Артистка отметила, что музыканты 1990-х смогли выпустить такие произведения, которые были популярны тогда и остаются известны сейчас. «Наша „шайка-лейка“ артистов того времени опубликовала такие хиты, которые все до сих пор напевают. В этих песнях была мелодия и мотив, который поднимал настроение и врезался в память», — добавила солистка «Комбинации».

Продажи билетов на выступления звезд 1990-х выросли в России более чем в два раза. На «Яндекс Афише» продажи билетов на выступления Надежды Кадышевой с января по июль 2025 года выросли более чем в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 274 тыс. штук.

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