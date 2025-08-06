Солистка «Комбинации» объяснила интерес молодежи к песням 1990-х

«Я наблюдаю парадокс: зритель молодеет. Я все чаще вижу прекрасные подростковые, детские лица на своих концертах. Мне кажется, что интерес к хитам 1990-х обусловлен тем, что молодые люди услышали, что в песне могут быть не только текст и ритм, но и мелодии, которые запоминаются», — пояснила Иванова.