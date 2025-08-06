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Брэд Питт купил за 12 млн долларов особняк у гитариста The Killers

Фото: Samir Hussein/Getty Images

Брэд Питт купил особняк в Лос-Анджелесе у гитариста The Killers Дейва Кюнинга и его супруги — дизайнера интерьеров Эмили Кюнинг. Сумма сделки составила 12 млн долларов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Отреставрированный дом в испанском стиле находится в престижном районе Outpost Estates, где живут многие голливудские звезды. Общая площадь особняка составляет 779 квадратных метров.

Внутри здания расположены шесть спален, а из окон открывается вид на океан. Около особняка есть собственная территория с бассейном, огородом и зоной для барбекю.

Согласно данным реестра недвижимости, Кюнинги купили этот дом примерно за 9,6 млн долларов в 2021 году. Продавцом выступил Джоэл Симхай, основатель приложения Grindr.

Гитарист The Killers с супругой выставили этот дом на продажу в июне, первоначально они просили за него почти 14 млн долларов.

В июне воры ограбили другой лос-анджелесский особняк Брэда Питта. Во время кражи со взломом владелец имущества находился в Лондоне, где продвигал фильм «F1» с его участием. Спортивная драма Джозефа Косински уже стала самым кассовым фильмом в карьере актера.

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