Брэд Питт купил за 12 млн долларов особняк у гитариста The Killers

Брэд Питт купил особняк в Лос-Анджелесе у гитариста The Killers Дейва Кюнинга и его супруги — дизайнера интерьеров Эмили Кюнинг. Сумма сделки составила 12 млн долларов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Отреставрированный дом в испанском стиле находится в престижном районе Outpost Estates, где живут многие голливудские звезды. Общая площадь особняка составляет 779 квадратных метров.
Внутри здания расположены шесть спален, а из окон открывается вид на океан. Около особняка есть собственная территория с бассейном, огородом и зоной для барбекю.
Согласно данным реестра недвижимости, Кюнинги купили этот дом примерно за 9,6 млн долларов в 2021 году. Продавцом выступил Джоэл Симхай, основатель приложения Grindr.
Гитарист The Killers с супругой выставили этот дом на продажу в июне, первоначально они просили за него почти 14 млн долларов.