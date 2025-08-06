Режиссер «Разделения» о скорости выхода новых сезонов «Медведя»: «Почему я так не могу?»

«Слава богу, зрители остались с нами, когда мы вернулись, — добавил режиссер. — Сложность была в том, чтобы привлечь новых зрителей к первому сезону, и Apple хорошо поработали над продвижением. Кроме того, за три года Apple TV+ изменился — теперь у них больше зрителей. Когда мы начинали, мы были одними из первых».