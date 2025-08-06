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Режиссер «Разделения» о скорости выхода новых сезонов «Медведя»: «Почему я так не могу?»

Режиссер культового «Разделения» Бен Стиллер восхищается скоростью производства сериала «Медведь». В этом он признался Vanity Fair.

Если у «Медведя» за последние три года вышло четыре сезона, то команда «Разделения» все это время работала над вторым. Съемки заняли 186 дней, монтаж — еще больше. «[Режиссер „Медведя“] Крис Сторер снимает серию за полтора часа. Я такой: „Черт, почему я так не могу?“» — поделился Стиллер.

Создатель «Разделения» отметил, что долгий перерыв между сезонами создает огромное давление: «Зрители говорят: „Мы ждали так долго, надеюсь, это того стоило“. Ты просто застреваешь в этом и должен двигаться вперед практически вслепую».

«Слава богу, зрители остались с нами, когда мы вернулись, — добавил режиссер. — Сложность была в том, чтобы привлечь новых зрителей к первому сезону, и Apple хорошо поработали над продвижением. Кроме того, за три года Apple TV+ изменился — теперь у них больше зрителей. Когда мы начинали, мы были одними из первых».

Среди источников вдохновения, помимо Криса Сторера, Стиллер отметил Майка Уайта («Статус Брэда») и Тони Гилроя («Андор»). «Я считаю Майка гением, — сказал Стиллер об Уайте. — Буквально никто не может делать то, что делает он. Он создал целый жанр с „Белым лотосом“. То, как он это делает, повергает меня в трепет: он сам пишет и сам режиссирует».

В июле сериал «Разделение» получил рекордные 27 номинаций на премию «Эмми», в том числе за лучший драматический сериал, лучшие мужскую и женскую роли в драматическом сериале, лучшие роли второго плана и другие.

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