В МГУ закрыли сайт «института» по изучению машины времени и телепортации

После запроса RTVI в пресс-службу университета сайт внезапно стал недоступен. Институт был основан биофизиком Александром Левичем, а с 2019 года его возглавил Игорь Булыженков. В ИИПВ было заявлено 24 кафедры, однако основным видом деятельности, судя по сайту, было проведение семинаров. Так, с 1999 года их прошло более 850.