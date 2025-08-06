В МГУ закрыли сайт «института» по изучению машины времени и телепортации

В МГУ годами действовал сайт «института» по изучению машины времени и телепортации. RTVI обратил внимание, что более 25 лет на поддомене МГУ существовал сайт некоего Института исследований природы времени (ИИПВ).
На нем размещались материалы о телепортации, машине времени, получении информации из будущего и прочих спорных темах. Адрес сайта (chronos.msu.ru) указывал на официальную принадлежность к университету. На нем также использовался логотип МГУ, был указан адрес биофака и выражена благодарность за поддержку Центру телекоммуникаций МГУ.
После запроса RTVI в пресс-службу университета сайт внезапно стал недоступен. Институт был основан биофизиком Александром Левичем, а с 2019 года его возглавил Игорь Булыженков. В ИИПВ было заявлено 24 кафедры, однако основным видом деятельности, судя по сайту, было проведение семинаров. Так, с 1999 года их прошло более 850.
Темы варьировались от «информации из будущего» до теории эфира, креационизма и торсионных полей. Все эти концепции были отвергнуты научным сообществом. Некоторые мероприятия проходили в аудиториях биологического факультета, где, по данным сайта, работает ученый секретарь ИИПВ, сотрудник кафедры биофизики Дмитрий Рисник.
Декан биофака, академик РАН Михаил Кирпичников заявил, что официально такой структуры в университете нет: «Биофак — огромная организация, и если в какой‑то комнатке такое происходит… Честно говорю, что впервые слышу об этом».