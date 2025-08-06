В Смоленской области нашли деревянную руку возрастом 6000 лет

В Сертейской долине археологи обнаружили уникальный артефакт — деревянную кисть руки, созданную в период 5–4 тыс. лет до н. э. О находке сообщил Государственный Эрмитаж.
Северо-Западная археологическая экспедиция Эрмитажа уже несколько лет исследует древнее поселение Сертея-II. Его открыли в 1972 году на территории Смоленской области. Тогда на территории обнаружили несколько свайных жилищ. Благодаря особенностям местности — торфяникам — в Сертее-II сохранились предметы, которые в обычных условиях давно бы исчезли. В древнем поселении ведутся регулярные раскопки, ранее ученые находили сосуды, рыболовные снасти и деревянный дротик в виде змеи.
На этот раз в Сертее нашли деревянную антропоморфную кисть руки — это первый и пока единственный подобный артефакт в отечественной археологии каменного века. Деревянная кисть тщательно отшлифована, а на тыльной стороне вырезана семилучевая розетка. Основание кисти повреждено, что указывает, что она была частью кого‑то предмета.
Рядом с кистью археологи обнаружили фрагменты сосуда с изображением мужчины — редкий артефакт для леса Восточной Европы. Эти находки проливают свет на духовную культуру и художественные традиции древних обитателей этих мест.
В начале августа археологи нашли зуб мамонта в центре Нижнего Новгорода. Исследования показывают, что мамонты действительно обитали на Средней Волге, они начали исчезать примерно 11 тысяч лет назад.