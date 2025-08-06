В Смоленской области нашли деревянную руку возрастом 6000 лет

Северо-Западная археологическая экспедиция Эрмитажа уже несколько лет исследует древнее поселение Сертея-II. Его открыли в 1972 году на территории Смоленской области. Тогда на территории обнаружили несколько свайных жилищ. Благодаря особенностям местности — торфяникам — в Сертее-II сохранились предметы, которые в обычных условиях давно бы исчезли. В древнем поселении ведутся регулярные раскопки, ранее ученые находили сосуды, рыболовные снасти и деревянный дротик в виде змеи.