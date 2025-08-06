Умерла актриса из «Ходячих мертвецов» Келли Мак

Будучи ребенком, Мак начала сниматься в рекламе. В 2008 году, когда ей было 16 лет, она сыграла роль в короткометражке «The Elephant Garden», за которую ее отметили наградой на кинофестивале Tribeca. В 2014-м девушка получила степень бакалавра в области операторского искусства.