Умерла актриса из «Ходячих мертвецов» Келли Мак

В городе Цинциннати, штат Огайо, скончалась актриса из сериала «Ходячие Мертвецы» Келли Мак. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление семьи.
Причиной смерти стала глиома центральной нервной системы ― вид рака, во время которого агрессивные опухоли развиваются в клетках головного или спинного мозга. Актрисе было 33 года.
Будучи ребенком, Мак начала сниматься в рекламе. В 2008 году, когда ей было 16 лет, она сыграла роль в короткометражке «The Elephant Garden», за которую ее отметили наградой на кинофестивале Tribeca. В 2014-м девушка получила степень бакалавра в области операторского искусства.
Известность актрисе принесла роль в сериале «Ходячие мертвецы», где в девятом сезоне она сыграла жительницу колонии Хиллтоп по имени Эдди. Мак также появлялась в эпизодах сериала «9-1-1» в 2019 году и в «Медиках Чикаго» в 2022-м.
Среди полнометражных фильмов с ее участием ― «Вторжение в эфир» (2021), «Delicate Arch» (2024) и готовящийся к выходу «Universal» (2025), где она также выступила исполнительным продюсером.