Окаменелые зубы динозавров раскрыли, что качество воздуха в доисторические времена было ужасным

Анализ зубной эмали динозавров, найденных в Северной Америке, Африке и Европе, показал, что в мезозойскую эру (252–66 млн лет назад) атмосфера содержала гораздо больше углекислого газа, чем сегодня. Людям в таких условиях было бы трудно дышать. Исследование ученых из Геттингенского, Майнцского и Бохумского университетов опубликовала National Academy of Science, основные тезисы выделило New Atlas.
Ученые изучили состав кислорода в порошке зубной эмали динозавров. Этот материал сохраняет химические следы воздуха, которым дышали древние ящеры. Соотношение изотопов зависит от концентрации углекислого газа в атмосфере и активности фотосинтеза растений.
Данные показали, что в позднем юрском периоде (150 млн лет назад) концентрация углекислого газа в воздухе была в четыре раза выше, чем до промышленной революции. В позднем меловом периоде (73–66 млн лет назад) — в три раза выше, чем сейчас.
В зубах двух динозавров обнаружились аномалии. Их эмаль свидетельствовала о резких скачках углекислого газа. Вероятно, это следствие извержения — например, Деканских траппов в Индии.
Специалисты называют динозавров «новыми климатологами». «Их зубы сохранили климатическую летопись за 150 млн лет — и теперь мы наконец можем ее прочитать», — поясняет геохимик Динсу Фэн, соавтор исследования.
Этот метод стал первым способом реконструировать древний климат по останкам наземных позвоночных, а не по почве или осадочным породам. Ученые установили, что фотосинтез растений в мезозое был вдвое интенсивнее, чем сейчас, а климат — более теплым.
Ранее ученые обнаружили новый вид динозавров, который был размером с лабрадора-ретривера. Вид под названием Enigmacursor mollyborthwickae обитал на территории современных США 150 млн лет назад.