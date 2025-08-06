Герман Стерлигов собирается открыть рынок рабов: «Радикальное решение кадровой проблемы»

Православный бизнесмен Герман Стерлигов заявил, что собирается открыть невольничий рынок. Он будет открыт на Большой ремесленной выставке в Слободе братьев Стерлиговых 29–30 августа.
«Радикальное решение кадровой проблемы. Русские невольники и русские невольницы для русских землевладельцев!» — добавил он. Согласно статье 127.2 УК РФ, использование рабского труда наказывается лишением свободы до пяти лет.
В конце августа на выставке соберутся «селяне и ремесленники», чтобы поделиться своими умениями. Для тех, кто ищет работу, будет открыта биржа труда. «Потенциальные работодатели и работники могут вешать на себя таблички с информацией: „Ищу садовника (или другая профессия). Владимирская область“ или „Ищу работу. Разнорабочий (или другая профессия). Тамбовская область“», — говорится в описании.
Ранее Стерлигов попросил власти дать ему денег. Тогда он возмутился, что его продолжают называть миллиардером, хотя, по его словам, он не может позволить себе даже базовые вещи.