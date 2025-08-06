Герман Стерлигов собирается открыть рынок рабов: «Радикальное решение кадровой проблемы»

В конце августа на выставке соберутся «селяне и ремесленники», чтобы поделиться своими умениями. Для тех, кто ищет работу, будет открыта биржа труда. «Потенциальные работодатели и работники могут вешать на себя таблички с информацией: „Ищу садовника (или другая профессия). Владимирская область“ или „Ищу работу. Разнорабочий (или другая профессия). Тамбовская область“», — говорится в описании.