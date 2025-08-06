Химическое загрязнение представляет такую же угрозу для человечества, как и изменение климата

Химическое загрязнение представляет серьезную угрозу для человечества и природы, сопоставимую по масштабу с климатическим кризисом. При этом оно остается незамеченным, пишет The Guardian со ссылкой на исследователей Deep Science Ventures (DSV).
По их данным, в промышленной экономике создано более 100 млн новых химических соединений, из которых до 350 тыс. используются в производстве. Однако безопасность большинства из них практически не изучена.
Во многих случаях токсичность проявляется даже при крайне низких дозах, особенно в случае веществ, нарушающих работу гормональной системы.
В докладе подчеркивается, что в теле человека обнаружено более 3 600 синтетических веществ из упаковок и материалов, контактирующих с пищей. 80 из них вызывают серьезную тревогу. Кроме того, «вечные химикаты» (ПФАС) найдены почти у всех протестированных людей, а еще более 90% населения Земли дышит воздухом, не соответствующим нормам ВОЗ.
Связь химикатов с проблемами здоровья — от бесплодия и выкидышей до заболеваний печени, почек, мозга и иммунной системы — подтверждается все большим количеством исследований. Тем не менее, финансирование этой проблемы несоизмеримо меньше, чем климатических программ.
По мнению Гарри Макферсона, одного из авторов отчета, решить проблему можно и через потребительский выбор: «Люди просто должны требовать более безопасные продукты. Это может запустить волну изменений и без глобальной политической воли».