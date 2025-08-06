Химическое загрязнение представляет такую же угрозу для человечества, как и изменение климата

В докладе подчеркивается, что в теле человека обнаружено более 3 600 синтетических веществ из упаковок и материалов, контактирующих с пищей. 80 из них вызывают серьезную тревогу. Кроме того, «вечные химикаты» (ПФАС) найдены почти у всех протестированных людей, а еще более 90% населения Земли дышит воздухом, не соответствующим нормам ВОЗ.