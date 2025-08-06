Мессенджер Max обяжут предустанавливать на новые смартфоны с сентября

Приложение Max, объединяющее мессенджер и доступ к государственным сервисам, станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в РФ с 1 сентября. Об этом сообщил РИА «Новости» юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Кроме того, с указанной даты Max станет каналом для получения документов на электронную подпись. По словам Хаминского, эти положения закреплены в федеральном законе.
Речь идет о законе о создании национального мессенджера, который был подписан Владимиром Путиным 24 июня. Часть его положений вступит в силу 1 сентября.
Закон предполагает создание в России национального мессенджера, в котором можно будет подписывать документы при помощи усиленной электронной подписи. Пользователи будут передавать в сервис информацию о себе из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), включая данные паспорта и других документов. Платформа позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID. В сервисе также будут финансовые инструменты, реализованные через Систему быстрых платежей.
В Минцифры говорили, что не собираются делать мессенджер Max обязательным для электронной подписи всех документов. В законе речь идет исключительно о подписи через сервис «Госключ», заявляли там.
Как отметил Каминский, Max критикуют за риски нарушения конфиденциальности пользователей. «Приложение собирает IP-адреса, данные о местоположении и активностях пользователей, а его политика допускает передачу этих сведений государственным органам. End-to-end-шифрование, в отличие от WhatsApp или Signal, пока не реализовано — используется защита канала связи, что оставляет данные уязвимыми на серверах», ― пояснил он.