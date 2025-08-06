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Crocs выпустил ностальгическую модель с дизайном Windows XP

Фото: Microsoft

Американский бренд Crocs представил лимитированную коллекцию в стиле операционной системы Windows XP. Выпуск обуви и аксессуаров приурочен к 50-летию Microsoft. Пока модель доступна для предзаказа сотрудникам компании, но вскоре ожидается глобальный релиз. О новинке написал The Verge.

На сабо изображены обои «Безмятежность» — пейзаж с синим небом и зелеными холмами, который стал стандартной заставкой Windows XP и визитной карточкой операционной системы. Дизайнеры перенесли небесную часть изображения на верх кроксов, а подошву выполнили в травянисто-зеленом цвете, повторив оттенок оригинальной фотографии.

© Microsoft

Стоимость пары составит 80 долларов. К обуви Crocs выпустил мешок с тем же принтом и набор тематических джиббитсов. Среди аксессуаров — оригинальный логотип MSN, иконка Internet Explorer, курсор мыши и скрепыш.

В июле Crocs представил коллекцию, навеянную вселенной Animal Crossing. Модели в зелено-синей гамме дополнены джиббитсами с изображением популярных персонажей франшизы: Маршала, Рози и Банни.

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