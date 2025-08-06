Crocs выпустил ностальгическую модель с дизайном Windows XP

На сабо изображены обои «Безмятежность» — пейзаж с синим небом и зелеными холмами, который стал стандартной заставкой Windows XP и визитной карточкой операционной системы. Дизайнеры перенесли небесную часть изображения на верх кроксов, а подошву выполнили в травянисто-зеленом цвете, повторив оттенок оригинальной фотографии.