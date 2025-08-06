Режиссер Росгосцирка: клоунада переживает кризис из‑за изменений в восприятии юмора

Современное клоунское искусство столкнулось с серьезными проблемами, связанными с изменением общего вектора развития юмора. Об этом ТАСС рассказала режиссер Росгосцирка Елена Петрикова.
По ее словам, в России по-прежнему сохраняется любовь к клоунам и молодежь проявляет интерес к профессии. Однако новое поколение артистов сталкивается с трудностями в поиске собственного пути.
«Сейчас юмор в мире стал другим: стендап, дурацкие видосики с кривляниями. Молодые клоуны никак не могут нащупать тот путь, который бы соединил традиции, современность и актуальность», — сказала она.
Петрикова подчеркнула, что в советское время клоунада пользовалась гораздо большей поддержкой со стороны телевидения. Регулярное появление артистов в телепередачах и фильмах способствовало росту популярности жанра.
«Сейчас, к сожалению, телевидение не ведет передач в таком формате. Только Евгений Петросян снимает, за что ему большое спасибо», — добавила она.