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Режиссер Росгосцирка: клоунада переживает кризис из‑за изменений в восприятии юмора

Фото: Андрей Заплатин/«Афиша Daily»

Современное клоунское искусство столкнулось с серьезными проблемами, связанными с изменением общего вектора развития юмора. Об этом ТАСС рассказала режиссер Росгосцирка Елена Петрикова.

По ее словам, в России по-прежнему сохраняется любовь к клоунам и молодежь проявляет интерес к профессии. Однако новое поколение артистов сталкивается с трудностями в поиске собственного пути.

«Сейчас юмор в мире стал другим: стендап, дурацкие видосики с кривляниями. Молодые клоуны никак не могут нащупать тот путь, который бы соединил традиции, современность и актуальность», — сказала она.

Петрикова подчеркнула, что в советское время клоунада пользовалась гораздо большей поддержкой со стороны телевидения. Регулярное появление артистов в телепередачах и фильмах способствовало росту популярности жанра.

«Сейчас, к сожалению, телевидение не ведет передач в таком формате. Только Евгений Петросян снимает, за что ему большое спасибо», — добавила она.

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