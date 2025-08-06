Люди реже выбирают партнеров с множеством сексуальных связей, но снисходительны к прошлому опыту

Выяснилось, что люди менее склонны строить отношения с теми, у кого было много сексуальных связей. Наиболее явное снижение наблюдалось между 4 и 12 партнерами, менее выражен переход от 12 к 36. Эффект смягчается, если активность приходилась на прошлое. Люди более терпимы к тем, у кого число новых сексуальных партнеров со временем снижалось.