Люди реже выбирают партнеров с множеством сексуальных связей, но снисходительны к прошлому опыту

Количество сексуальных связей обратно пропорционально привлекательности человека как спутника жизни. Однако люди более благосклонно оценивают потенциальных партнеров, если их сексуальная активность со временем снижалась. Соответствующее исследование опубликовано Scientific Reports, основные выводы пересказал New Atlas.
В исследовании ученых из Университета Суонси в Уэльсе принял участие 5331 человек из 11 стран с пяти континентов. Специалисты изучали, как два фактора — количество сексуальных партнеров и их распределение во времени — влияют на привлекательность его как постоянного партнера.
Выяснилось, что люди менее склонны строить отношения с теми, у кого было много сексуальных связей. Наиболее явное снижение наблюдалось между 4 и 12 партнерами, менее выражен переход от 12 к 36. Эффект смягчается, если активность приходилась на прошлое. Люди более терпимы к тем, у кого число новых сексуальных партнеров со временем снижалось.
Обозначенная тенденция универсальна и не зависит от гендера. Женщин с большим числом сексуальных связей не осуждают строже, чем мужчин.
Ученые связывают это с универсальным эволюционным механизмом оценки рисков при выборе партнера. «Люди используют сексуальную историю как сигнал для оценки рисков в отношениях. В нашем эволюционном прошлом знание чьей-то сексуальной истории помогало избежать рисков, например, ИППП, измен, эмоциональной нестабильности или конфликтов с бывшими партнерами», — говорит соавтор исследования Эндрю Томас.