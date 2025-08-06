Swae Lee выступит в Москве

Swae Lee, американский рэпер и участник дуэта Rae Sremmurd, выступит в Москве. Он отыграет 6 сентября в VK Stadium.
Билеты на концерт начинаются от 5500 рублей и доходят до 25 тыс. Организацией занимается агентство «Мельница», которое организовывает Park Live.
Ранее стало известно, что 5 сентября Swae Lee выступит на Park Live в Алматы. Организаторы назвали его «одним из самых ярких артистов новой школы хип-хопа, участником дуэта Rae Sremmurd и автором культовых треков».
Самой популярной песней Swae Lee можно назвать его фит с Пост Малоном «Sunflower». Трек стал самым успешным в мире с 20 платиновыми пластинками.
«Sunflower» была написана как саундтрек к анимационному фильму 2018 года «Человек-паук: Через вселенные». Она также вошла в третий альбом Post Malone «Hollywood’s Bleeding». В 2020 году песня была номинирована на 62-ю премию Grammy Awards в категории «Лучшее выступление поп-дуэта/группы».