Почти 60% зумеров и миллениалов жертвуют бюджетом ради общения с друзьями

Ранее исследователи выяснили, что более двух третей (72%) школьников считают, что расходы на высшее образование должны нести родители. Лишь 20% стремятся поступать на бюджетные места и только туда, где могут учиться бесплатно. Эксперты отметили, что необходимо формировать у подростков понимание альтернатив: поступление на целевое обучение или в колледж, возможность совмещать работу с учебой.