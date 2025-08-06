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Почти 60% зумеров и миллениалов жертвуют бюджетом ради общения с друзьями

Фото: Samantha Gades/Unsplash

Большинство (59%) представителей поколений Y и Z признают, что их финансовые цели страдают из‑за трат на общение с друзьями. Результатами исследования поделились Ally Bank.

Более двух третей опрошенных (69%) встречаются с друзьями хотя бы раз в неделю, но каждый второй признает, что подобные траты мешают копить деньги или выплачивать кредит.

Расходы на социальную жизнь почти никто не планирует заранее — встречи с друзьями в бюджет закладывают лишь 18% молодых людей. При этом соответствующие траты в среднем составляют 250 долларов в месяц. Из‑за социальных ожиданий для парней сумма больше, чем для девушек: 295 долларов против 208.

Каждый пятый участник исследования ссорился с друзьями из‑за разницы в доходах. 44% пропускали важные мероприятия, поскольку не были уверены, потянут ли их финансово, а 17% скрывали от друзей финансовые проблемы. «ФОМО реально, — комментирует результаты опроса Джек Ховард, эксперт Ally Bank. — Но честный разговор с друзьями о финансах снимет напряжение. Настоящий друг поймет».

Ранее исследователи выяснили, что более двух третей (72%) школьников считают, что расходы на высшее образование должны нести родители. Лишь 20% стремятся поступать на бюджетные места и только туда, где могут учиться бесплатно. Эксперты отметили, что необходимо формировать у подростков понимание альтернатив: поступление на целевое обучение или в колледж, возможность совмещать работу с учебой.

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