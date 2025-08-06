Мэтт Смит сыграет злодея в новой части «Звездных войн»

Британский актер Мэтт Смит сыграет антагониста в фильме «Звездные войны: Звездный истребитель» — десятой части франшизы. Об этом сообщает Deadline. Премьера картины назначена на 28 мая 2027 года.
Смит известен ролями Одиннадцатого доктора в «Докторе кто», принца Филиппа в «Короне» и Деймона Таргариена в «Доме дракона». В 2018 году сообщалось, что Мэтт Смит сыграет в предыдущей части «Звездных войн» — «Скайуокер. Восход», однако позже актер сообщил, что не появится в фильме. Неслучившуюся злодейскую роль он называл большим сдвигом в истории франшизы.
Съемки «Звездного истребителя» начнутся осенью. Действие фильма развернется спустя пять лет после событий девятой части — «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Режиссером выступит Шон Леви, ранее работавший над «Дэдпулом и Росомахой», Главным героем» и «Ночью в музее». Леви делится: «Ходит много слухов — некоторые правдивы, другие — нет. Это не приквел и не сиквел. Это новое приключение».
Сценарий к фильму написал Джонатан Троппер. Троппер и Леви уже работали сценарно-режиссерским дуэтом над «Проектом «Адам»» и «Дальше живите сами».
Ранее анонсировалось, что в грядущей части «Звездных войн» снимутся Миа Гот («Перл») и Райан Гослинг («Барби»).