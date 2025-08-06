Мэтт Смит сыграет злодея в новой части «Звездных войн»

Смит известен ролями Одиннадцатого доктора в «Докторе кто», принца Филиппа в «Короне» и Деймона Таргариена в «Доме дракона». В 2018 году сообщалось, что Мэтт Смит сыграет в предыдущей части «Звездных войн» — «Скайуокер. Восход», однако позже актер сообщил, что не появится в фильме. Неслучившуюся злодейскую роль он называл большим сдвигом в истории франшизы.