Мел Гибсон выпустит сиквел «Страстей Христовых» в 2027 году в виде двух фильмов

Американский режиссер Мел Гибсон выпустит продолжение фильма «Страсти Христовы» в 2027 году. Он разделит картину на две части, которые выйдут в кинопрокат с разницей в 40 дней, cообщил Variety.
Премьера ленты «Воскрешение Христово. Часть первая» запланировали на 26 марта 2027 года — Страстную пятницу по Григорианскому календарю. Выход «Части второй» приурочили к Дню Вознесения Господня, который придется на 6 мая.
Обе части сиквела выпустит кинокомпания Lionsgate. Роль Спасителя в продолжении вновь исполнит Джим Кэвизел. Майя Моргенштерн сыграет Марию, Франческо Де Вито — апостола Петра. Сценарий картины написали Гибсон и Рэндалл Уоллес («Храброе сердце»).
Детали сюжета картины остаются в тайне. Предполагается, что вторая часть «Страстей Христовых» будет более духовной и метафизической в сравнении с оригинальным фильмом. Съемки стартуют в Риме в августе.
Основной локацией съемок станет обширный новый комплекс Studio 22 компании Cinecittà. По аналогии со «Страстями», съемки которой также проходили в Cinecittà, «Воскресение» будет сниматься в древнем южноитальянском городе Матера. Ожидается, что Гибсон снимет сиквел и в других древних южноитальянских сельских местах, включая Джинозу, Гравина-Латерцу и Альтамуру.
«Это большая история. Это сложная концепция, и мне потребовалось много времени, чтобы сосредоточиться и найти способ рассказать эту историю так, чтобы она действительно приносила результат», — рассказывал в интервью Гибсон в 2022 году.
В январе на подкасте Джо Рогана Гибсон описал фильм как «кислотный трип», добавив, что он «никогда не читал ничего подобного» сценарию, который он написал в тандеме со сценаристом «Храброго сердца» Рэндаллом Уоллесом.
«Страсти Христовы» вышли в 2004 году. Фильм рассказал о последних 12 часах жизни Иисуса, начиная с Моления о чаше и заканчивая Воскресением. В 2016 году впервые стало известно, что Гибсон задумал продолжение ленты.