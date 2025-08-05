Маккенна Грейс теряет отца и тетю в автокатастрофе в трейлере «Сожалею о тебе»

Проект расскажет о Морган Грант и ее дочери Кларе, которые исследуют последствия разрушительной аварии. Она раскрывает правду о шокирующем предательстве и ставит героинь лицом к лицу с семейными тайнами, вынуждая их переосмыслить любовь и заново узнать друг друга.