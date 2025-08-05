Маккенна Грейс теряет отца и тетю в автокатастрофе в трейлере «Сожалею о тебе»

На ютуб-канале Paramount Pictures опубликовали трейлер фильма «Сожалею о тебе» — экранизации одноименного романа Колин Гувер, автора романа «Все закончится на нас». Он выйдет в кинопрокат 24 октября.
Проект расскажет о Морган Грант и ее дочери Кларе, которые исследуют последствия разрушительной аварии. Она раскрывает правду о шокирующем предательстве и ставит героинь лицом к лицу с семейными тайнами, вынуждая их переосмыслить любовь и заново узнать друг друга.
«„Сожалею о тебе“ — это история о личностном росте, стойкости и самопознании после трагедии», — отметили в описании фильма.
Главные роли в картине исполнили Эллисон Уильямс («М3ГАН», «Прочь») и Маккенна Грейс («Дурная кровь»). Каст дополнили Дэйв Франко («Одно целое»), Мэйсон Темз («Как приручить дракона»), Скотт Иствуд («Овердрайв») и Уилла Фицджеральд («Сталкер»).
Режиссером картины стал Джош Бун, автор фильмов «Виноваты звезды» и «Новые мутанты». Он снял ее по сценарию Сьюзен Макмартин. Ленту выпустит в России компания Global Film.