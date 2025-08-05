Бен Кингсли и Энди Серкис снимется в фильме «Молодой Вашингтон»

Оскароносный актер Бен Кингсли («Ганди»), обладатель BAFTA Энди Серкис («Властелин колец») и лауреат премии «Грэмми» Джоэл Дэвид Смоллбон снимутся в фильме «Молодой Вашингтон». Об этом сообщил Deadline.
Картина расскажет о юности американского президента Джорджа Вашингтона. Роль главного героя исполнит Уильям Франклин-Миллер. Режиссером байопика выступит Джон Эрвин («Дом Давида», «Верю в любовь»).
Проект разработают Wonder Project и Angel Studios. Фильм расскажет о первых годах президентства Вашингтона, во время которых он совершил чудовищную ошибку, которая спровоцировала франко-индейскую войну.
Кингсли сыграет Роберта Динвидди, волевого губернатора Вирджинии, который доверяет молодому Вашингтону руководство. Серкис предстанет в образе генерала Эдварда Брэддока, самоуверенного британского офицера, который дает побежденному Вашингтону еще один шанс на военную славу.
Смоллюоун исполнит роль Уильяма Фэрфакса, друга Вашингтона, который легко вписывается в мир британского высшего класса, к которому стремится и сам президент США.
Фильм, сценарий к которому написали Джон Эрвин, Том Провост и Дидерик Хугстратен, планируется запустить в производство этим летом. Эрвин выступит продюсером вместе с Чипом Диггинсом.
Созданием картины займется также 10 Ton Productions под руководством Бентона Крейна и 2521 Entertainment под руководством Тайлера Захарии. Компания Angel займется прокатом ленты, премьера планируется к 4 июля 2026 года.