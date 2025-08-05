Ник Кейв и Уоррен Эллис напишут музыку к сериалу «Смерть Банни Манро»

Австралийский музыкант Ник Кейв напишет музыку к телеадаптации «Смерти Банни Манро». Об этом сообщил NME.
Он поработает над саундтреком вместе с композитором Уорреном Эллисом. Главную роль в шоу сыграет Мэтт Смит, известный по сериалам «Дом Дракон» и «Корона». В «Смерти Банни Манро» будет шесть эпизодов.
Сюжет развернется вокруг сексоголика, который работает торговцем. После смерти жены он берет своего маленького сына в хаотичное турне по Брайтону и его окрестностям. Это путешествие заставляет героя задуматься о том, какой он отец и мужчина.
Сценарий сериала написал лауреат премии BAFTA Пит Джексон, режиссером выступила Изабелла Эклеф. В основу проекта лег роман Кейва, опубликованный в 2009 году и ставший продолжением его дебютной книги 1989 года «И осел увидел ангела».
Производством шоу занимается компания Clerkenwell Films совместно со Sky Studios.Вся новая музыка для сериала была записана в студии Soundtree Music в Шордиче, на востоке Лондона, а звукорежиссёром выступил Луис Альмау, часто сотрудничающий с Кейвом и Эллисом.
Специальный предпремьерный показ «Смерти Банни Манро» состоится на Лондонском литературном фестивале в Southbank Centre. Он пройдёт 30 октября в Королевском фестивальном зале и будет включать показ первых двух серий, а затем эксклюзивную беседу на сцене с Кейвом и исполнителем главной роли Смитом.