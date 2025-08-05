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СМИ: режиссера Фрэнсиса Форда Копполу госпитализировали в Риме

Фото: Maya Dehlin Spach/Getty Images

Фрэнсиса Форда Копполу госпитализировали в Риме, сообщает агентство Ansa. Официального заявления о состоянии здоровья режиссера пока нет.

Постановщик фильмов «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня» попал в римскую больницу Тор Вергата. По данным агентства, Коппола проводит лето в Италии. Недавно он побывал в Калабрии, где представил свой новый фильм «Мегалополис» на фестивале Magna Grecia.

Кроме того, он ищет подходящие локации для следующего проекта, съёмки которого запланированы на осень. На недавней встрече с молодежью в Соверато Коппола сказал:

«Молодые люди говорят мне, что мир в беде. Но я верю, что человечество может справиться с любыми трудностями. Мы должны строить новое великое будущее — вместе, ради наших детей».

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