СМИ: режиссера Фрэнсиса Форда Копполу госпитализировали в Риме

Фрэнсиса Форда Копполу госпитализировали в Риме, сообщает агентство Ansa. Официального заявления о состоянии здоровья режиссера пока нет.
Постановщик фильмов «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня» попал в римскую больницу Тор Вергата. По данным агентства, Коппола проводит лето в Италии. Недавно он побывал в Калабрии, где представил свой новый фильм «Мегалополис» на фестивале Magna Grecia.
Кроме того, он ищет подходящие локации для следующего проекта, съёмки которого запланированы на осень. На недавней встрече с молодежью в Соверато Коппола сказал:
«Молодые люди говорят мне, что мир в беде. Но я верю, что человечество может справиться с любыми трудностями. Мы должны строить новое великое будущее — вместе, ради наших детей».