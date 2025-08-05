Исследование: женщины с высокими мужьями чувствуют себя счастливее

Разница в росте между супругами влияет на удовлетворенность браком: женщины с высокими мужьями в среднем чувствуют себя счастливее. Об этом говорится в исследовании южнокорейского университета Конкук.
В нем приняли участие 7850 женщин, которые рассказали о росте своем и своих партнеров, а также оценили качество своих отношений.
Ученые пришли к выводу, что на начальных этапах брака высокий рост мужчины способствует ощущению защищенности и удовлетворенности у женщин. Однако спустя 18 лет этот эффект исчезает.
Исследование объясняет такую зависимость с точки зрения эволюции. Предпочтение высоких мужчин могло быть связано с выживанием и репродуктивной успешностью.
Аналогичную тенденцию выявило исследование Университета Райса в США. В нем говорится, что почти 50% женщин предпочитали более высоких партнеров, тогда как только 13% мужчин принципиально хотели быть выше своей избранницы.