В Москве мужчина украл из магазина 265 пачек сливочного масла. Об этом сообщил портал Вести.ru со ссылкой на МВД.
Тридцатилетний вор зашел в продуктовый магазин на Зеленоградской улице и вынес из него товар на сумму более 36 тыс. рублей. Зачем он это сделал, неизвестно.
Преступника задержали полицейские вскоре после того, как на его поступок пожаловался сотрудник торговой точки. Он предоставил правоохранителям запись с камер видеонаблюдения.
Похитителя масла нашли на Путейской улице. «Свой мотив он объяснить не смог», — поделились в полиции.
Мужчина, как оказалось, живет не в Москве. Что он делал в столице, выясняется. В отношении вора возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.