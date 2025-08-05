Вышел тизер комедии «Джей Келли» с Джорджем Клуни и Адамом Сэндлером

Netflix выпустил первый тизер фильма «Джей Келли». Главные роли в нем сыграли Джордж Клуни и Адам Сэндлер.
Картина режиссера Ноа Баумбаха расскажет про голливудского актера (Джордж Клуни) и его менеджера (Адам Сэндлер). Пара отправляется в путешествие по Европе на поезде, где пассажиры называют Джея Келли героем кино, однако сам он сомневается в этом. В фильме главные герои рассуждают на темы семьи, жизненного выбора и отношений с близкими.
В актерский состав проекта также вошли Лора Дерн, Билли Крудап, Райли Кио, Грейс Эдвардс, Стейси Кич, Джим Бродбент, Патрик Уилсон, Ив Хьюсон, Грета Гервиг и другие. Сценарий к ленте написали Баумбах и Эмили Мортимер.
Мировая премьера фильма «Джей Келли» состоится на Венецианском кинофестивале, а затем он будет показан на других осенних смотрах. В американский прокат комедия выйдет 14 ноября. 5 декабря «Джей Келли» появится на Netflix.
Продюсерами фильма выступили Эми Паскаль и Дэвид Хейман, а также Баумбах. Музыку к фильму написал Николас Брителл, а в трейлере звучит оригинальный трек «Jay Kelly Theme».