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Sony анонсировала анимационный фильм про Паука-Панка

Фото: Marvel Entertainment

Sony Pictures Animation начала работу над анимационным фильмом о Пауке-Панке. Об этом пишет Deadline.

Сценарий пишут Дэниел Калуя («Иуда и чёрный мессия») и Аджон Сингх («Primetime»). Подробности сюжета пока не раскрываются, но ожидается, что Калуя снова озвучит главного героя.

Ранее он уже сделал это в анимационном блокбастере «Человек-паук: Паутина вселенных» (2023 года). Актер также вернется к роли в грядущем «Человеке-пауке: За пределами вселенных».

Паук-панк впервые появился в комиксе The Amazing Spider-Man #10 в 2015 году. В отличие от Питера Паркера, этот герой из альтернативной Земли-138 ведет борьбу с властью и коррупцией в духе анархии и панк-культуры.

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