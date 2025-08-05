Sony анонсировала анимационный фильм про Паука-Панка

Sony Pictures Animation начала работу над анимационным фильмом о Пауке-Панке. Об этом пишет Deadline.
Сценарий пишут Дэниел Калуя («Иуда и чёрный мессия») и Аджон Сингх («Primetime»). Подробности сюжета пока не раскрываются, но ожидается, что Калуя снова озвучит главного героя.
Ранее он уже сделал это в анимационном блокбастере «Человек-паук: Паутина вселенных» (2023 года). Актер также вернется к роли в грядущем «Человеке-пауке: За пределами вселенных».
Паук-панк впервые появился в комиксе The Amazing Spider-Man #10 в 2015 году. В отличие от Питера Паркера, этот герой из альтернативной Земли-138 ведет борьбу с властью и коррупцией в духе анархии и панк-культуры.