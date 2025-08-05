Зоопарк в Дании предложил сдавать им домашних животных на корм хищникам

Призыв зоопарка возмутил общественность как в Дании, так и за ее пределами. «Мы понимаем, что публикация вызывает эмоции и интерес, но злобная и оскорбительная риторика не нужна, и мы призываем вас сохранять такт», — отреагировали сотрудники зоопарка, закрыв комментарии к публикациям в соцсетях.