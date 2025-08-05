Зоопарк в Дании предложил сдавать им домашних животных на корм хищникам

Зоопарк в датском городе Ольборг предложил людям сдавать им домашних животных: их пообещали отдать на корм хищникам. Об этом написал «Коммерсант».
В зоопарке готовы принять морских свинок, кроликов, кур и даже лошадей некрупных пород. Представители зоопарка заявили, что это может быть гуманным способом избавиться от животных, которые стали по каким‑то причинам не нужны.
«Куры, кролики и морские свинки составляют важную часть рациона наших хищников, особенно европейской рыси, которой нужна цельная добыча, напоминающая ту, на которую она охотится в дикой природе», — пояснили они.
По словам работников зоопарка, им необходимо «имитировать естественную пищевую цепочку животных — как ради благополучия животных, так и из соображений профессиональной этики».
Призыв зоопарка возмутил общественность как в Дании, так и за ее пределами. «Мы понимаем, что публикация вызывает эмоции и интерес, но злобная и оскорбительная риторика не нужна, и мы призываем вас сохранять такт», — отреагировали сотрудники зоопарка, закрыв комментарии к публикациям в соцсетях.