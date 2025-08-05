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Борис Эйфман представит новый балет «Красная Жизель» о балерине Ольге Спесивцевой

Фото: Kazuo ota/Unsplash

Балетмейстер Борис Эйфман представит на сцене Александринского театра новую версию балета «Красная Жизель», посвященную жизни балерины Ольги Спесивцевой. Об этом написало издание «Собака.ru».

Первые показы постановки пройдут 26, 27 и 28 августа. Спектакль расскажет о жизни Спеcивцевой в годы революции, о ее эмиграции во Францию, тяжелых переживаниях и недуге, который привел ее в психиатрическую клинику.

«Мы покажем не просто восстановленный спектакль, а абсолютно оригинальный новый балет на уже ранее исследованную мною тему», — подчеркнул Эйфман.

Специалист обновил хореографическую партитуру и сценографию балета. Художник Вячеслав Окунев создал костюмы для постановки. Световое оформление разработал Глеб Фильштинский.

«Это не иллюстрация биографии Спесивцевой, а попытка обобщить ее судьбу и судьбы многих талантов, вынужденных покинуть Россию, переживших трагический исход. Спесивцева была гениальной Жизелью. Балерина настолько глубоко погрузилась в мир своей героини, что ей уже не хватило сил вернуться обратно, в реальную жизнь: судьба Жизели стала и ее судьбой», — поделился Эйфман.

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