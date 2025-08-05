Борис Эйфман представит новый балет «Красная Жизель» о балерине Ольге Спесивцевой

Балетмейстер Борис Эйфман представит на сцене Александринского театра новую версию балета «Красная Жизель», посвященную жизни балерины Ольги Спесивцевой. Об этом написало издание «Собака.ru».
Первые показы постановки пройдут 26, 27 и 28 августа. Спектакль расскажет о жизни Спеcивцевой в годы революции, о ее эмиграции во Францию, тяжелых переживаниях и недуге, который привел ее в психиатрическую клинику.
«Мы покажем не просто восстановленный спектакль, а абсолютно оригинальный новый балет на уже ранее исследованную мною тему», — подчеркнул Эйфман.
Специалист обновил хореографическую партитуру и сценографию балета. Художник Вячеслав Окунев создал костюмы для постановки. Световое оформление разработал Глеб Фильштинский.
«Это не иллюстрация биографии Спесивцевой, а попытка обобщить ее судьбу и судьбы многих талантов, вынужденных покинуть Россию, переживших трагический исход. Спесивцева была гениальной Жизелью. Балерина настолько глубоко погрузилась в мир своей героини, что ей уже не хватило сил вернуться обратно, в реальную жизнь: судьба Жизели стала и ее судьбой», — поделился Эйфман.