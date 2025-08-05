В пруду Екатеринбурга появились 12 огромных надувных пельменей

В Харитоновском парке в Екатеринбурге установили новую инсталляцию. Теперь там плавают 12 надувных пельменей, которые считаются гастрономическим символом города, сообщается в телеграм-канале фестиваля уличного искусства «Стенограффия».
Объект создали художники объединения Hot Singles in Your Area при поддержке сервиса «Авиасейлс». По их замыслу, пельмени должны напомнить жителям о том, что «все мы из одного теста».
«Мы обращаемся к локальному контексту и стремимся говорить с городом на одном языке. Метафорой этого единства стали пельмени — образ, в котором соединились гастрономический символ Урала и традиция собираться вместе за общим делом», — говорится в посте.
При создании арт-объектов авторы сделали акцент на экологичности: они уверяют, что материалы, из которых сделаны пельмени, абсолютно безопасны для водоема и его обитателей. Работа над инсталляцией шла месяц.
Плавучие пельмени будут находится в Харитоновском парке до 5 августа. После этого их переместят на другие локации Екатеринбурга. За судьбой пельменей можно будет следить в соцсетях фестиваля.