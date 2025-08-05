Alibaba представила бесплатный генератор картинок Qwen-Image

В компании отмечают, что их продукт отлично работает со сложной типографикой и многострочной версткой. Кроме того, он показывает «высокую стабильность при редактировании изображений, сохраняя смысловую целостность». По запросу можно стилизовать картинку, отредактировать текст, поменять фон или позы изображенных персонажей, удалить или заменить объекты. Это позволяет создавать контент вроде постеров, слайдов, витрин магазинов, каллиграфии и инфографики.