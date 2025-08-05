В Забайкалье на село произошло нашествие мотыльков

«Очевидно, где‑то неподалеку в лесу есть такой очаг с деревьями, поврежденными гусеницами. Возможно, в березняке, но могут быть и другие деревья. А сейчас вывелись бабочки, на видео в основном самки, и начался массовый лет», — добавил он.