В Забайкалье на село произошло нашествие мотыльков

В селе Урульга Забайкальского края зафиксировали массовое нашествие мотыльков. Телеграм-канал «Кровавая барыня» опубликовал ролики, на которых насекомые облепляют дома, заборы и уличные фонари.
По словам местных жителей из Карымского района, такого количества мотыльков они не видели никогда ранее. Кандидат биологических наук и сотрудник Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН Олег Корсун рассказал, что насекомые, предположительно, являются самками непарного шелкопряда.
Он отметил, что они не представляют опасности ни для людей, ни для урожая. Биолог объяснил, что массовый вылет связан с естественным циклом: ранее гусеницы поразили деревья в лесу, и теперь наступил этап появления бабочек.
«Очевидно, где‑то неподалеку в лесу есть такой очаг с деревьями, поврежденными гусеницами. Возможно, в березняке, но могут быть и другие деревья. А сейчас вывелись бабочки, на видео в основном самки, и начался массовый лет», — добавил он.