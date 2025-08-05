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Apple TV+ показал трейлер третьего сезона сериала об инопланетянах «Вторжение»

Фото: Apple TV+

Apple TV+ опубликовал трейлер третьего сезона научно-фантастического сериала «Вторжение». Премьера состоится 22 августа на стриминге.

Сериал рассказывает о вторжении на Землю инопланетян. Оно показано глазами людей, живущих в разных частях земного шара — в Японии, Афганистане, США, Великобритании. В новом сезоне пришельцы расширяют свое присутствие на планете, что вынуждает выживших объединить усилия. Главные герои попытаются проникнуть на материнский корабль гостей из космоса.

Видео: Apple TV+

К своим ролям вернулись Голшифте Фарахани, Сиоли Куцуна, Шамир Андерсон, Индия Браун, Шейн Заза и Энвер Гьокай. К актерскому составу также присоединилась Эрика Александер («Американское чтиво») в качестве нового постоянного персонажа.

Первый сезон «Вторжения» вышел в 2021 году, а второй — в 2023 году. Создателями сериала выступили Дэвид Уэйл и Саймон Кинберг. Уэйл наиболее известен по сериалам «Цитадель» и «Охотники», а Кинберг — по работе над кинофраншизой «Люди Икс». Лента получила 57% положительных рецензий от критиков и 50% от зрителей на Rotten Tomatoes.

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