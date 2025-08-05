Apple TV+ показал трейлер третьего сезона сериала об инопланетянах «Вторжение»

Первый сезон «Вторжения» вышел в 2021 году, а второй — в 2023 году. Создателями сериала выступили Дэвид Уэйл и Саймон Кинберг. Уэйл наиболее известен по сериалам «Цитадель» и «Охотники», а Кинберг — по работе над кинофраншизой «Люди Икс». Лента получила 57% положительных рецензий от критиков и 50% от зрителей на Rotten Tomatoes.