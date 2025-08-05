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В аудиокнигах по «Гарри Поттеру» примут участие более 200 актеров. Дамблдора озвучит Доктор Хаус

Фото: NBC Universal Television

Pottermore и Audible выпустят семь аудиопостановок по «Гарри Поттеру». В записи примут участие Хью Лори, Мишель Гомес, Риз Ахмед и другие. Основной актерский состав опубликовал Entertainment Weekly. Аудиокниги будут выходит каждый месяц с ноября 2025 года по май 2026-го.

Роли «золотого трио» распределены между двумя группами актеров — юной (с первой по третью книгу) и взрослой (с четвертой по седьмую). Голос Гарри Поттера воплотят Фрэнки Тредэвэй и Джексон Хофф, Рона Уизли — Макс Лестер и Рис Маллиган. Юную Гермиону озвучит Арабелла Стэнтон — исполнительница соответствующей роли в сериале по «Гарри Поттеру» от HBO. Взрослой Гермионе голос подарит Нина Баркер-Фрэнсис.

Хью Лори, известный как исполнитель главной роли в сериале «Доктор Хаус», озвучит Альбуса Дамблдора. «Для меня честь получить ключи от образа Альбуса Дамблдора, — прокомментировал актер. — Я благодарен Pottermore и Audible за эту возможность и с уважением вспоминаю предыдущих исполнителей — Ричарда Харриса, Майкла Гэмбона, Джуда Лоу, а также легендарные аудиоверсии Джима Дейла и сэра Стивена Фрая. Это большая компания, и я горжусь, что вошел в их число».

Лордом Волан-де-Мортом станет Мэттью МакФэдьен, мистер Дарси из «Гордости и предубеждения» Джо Райта. Номинант на «Оскар» и «Эмми» Риз Ахмед, сыгравший в «Звуке металла» Дариуса Мардера, озвучит Северуса Снейпа. Минерву МакДонагалл воплотит Мишель Гомес, Мисси из сериала «Доктор кто». Рассказчицей выступит Куш Джумбо, исполнявшая роль Лукки Куинн в сериале «Хорошая жена».

Сериал HBO по «Гарри Поттеру» будет состоять из восьми серий и отличаться реализмом визуала. Создатели шоу стремятся передавать магию с помощью прикладных средств, а не компьютерной графики. Во время препродакшена команда обсуждала использование фотохимических элементов.

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