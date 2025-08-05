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Чехия оказалась в центре скандала с «Оскаром» из‑за фильма о насилии в детском хоре

Фото: Karlovy Vary Film Festival

Чешская киноакадемия оказалась в центре скандала после того, как рекомендовала драму «Хормейстер» в качестве национального кандидата на премию «Оскар».

Один из ее членов, продюсер Радован Сибрт, назвал участие картины «этически неприемлемым». Фильм режиссера Ондржея Провазника основан на деле о насилии в детском хоре Bambini di Praga, которым руководил Богумил Кулинский.

Сибрт сообщил, что его сестра была одной из жертв Кулинского и публично делилась своей историей. По его словам, фильм воспроизводит реальные события, детали и даже имя главной героини, что, по сути, делает ее узнаваемой. При этом его сестра, отказавшаяся участвовать в проекте, чувствует себя обманутой и повторно травмированной.

Создатели заявляют, что фильм художественный и основан на нескольких источниках, включая известные дела и мемуары. Однако Сибрт утверждает, что фильм напрямую перекликается с реальными событиями и нарушает моральные границы, затрагивая чувства пострадавших.

Чешская киноакадемия в ответ подчеркнула, что оценивает фильмы исключительно по художественным и профессиональным критериям и не уполномочена выступать моральным арбитром.

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