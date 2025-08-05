Чехия оказалась в центре скандала с «Оскаром» из‑за фильма о насилии в детском хоре

Сибрт сообщил, что его сестра была одной из жертв Кулинского и публично делилась своей историей. По его словам, фильм воспроизводит реальные события, детали и даже имя главной героини, что, по сути, делает ее узнаваемой. При этом его сестра, отказавшаяся участвовать в проекте, чувствует себя обманутой и повторно травмированной.