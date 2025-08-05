Zoloto, Тося Чайкина и «Обстоятельства» выступят на фестивале «Антон тут рядом»

Фестиваль «Антон тут рядом», который пройдет 27 августа в «Севкабель Порту», поделился с «Афишей Daily» третьей волной артистов. Лайнап пополнили Zoloto, поп-рок-дуэт «Обстоятельства», дрим-поп-певица Тося Чайкина и экспериментальная группа «Источник».
Они присоединились к ранее анонсированным Татьяне Булановой, Pompeya, Антохе МС, Рушане, Лизе Громовой, инди-исполнителю Лампабикт, Ubel, оркестру «Антон тут рядом» и еще десятку других артистов.
На диджей-сцене выступят Николай Редькин, Саша Теслонд, Директор Всего, Никита Буч, Sonia & Katos и Елисей Осин — врач-психиатр и эксперт фонда «Антон тут рядом».
В этом году на фестивале впервые появится лекторий «Страдариум» от «Страдающего Средневековья». В нем историк архитектуры Ксения Линькова расскажет об архитектуре во «Властелине Колец», а культуролог Михаил Кукин ― об играх со зрителем в XVI веке Питера Брейгеля. Филолог Светлана Гурьянова прочтет лекцию «Разреши себе выпить вкусное кофе, или Почему пора перестать придираться к словам», а искусствовед Дарья Волкова поможет понять современных художников.
Еще на фестивале откроют тату-зону, маркет и фуд-корт с корнерами городских проектов. На мероприятии традиционно будет работать команда доступности: с переводом треков на русский жестовый язык, экскурсиями для незрячих и слабовидящих гостей, зоной сенсорной разгрузки для людей с аутизмом и дружелюбной очередью.
Ранее фест объявил стендап-сцену — на ней выступят Саша Малой, Сева Ловкачев, Настя Венивитина, Ника Тарасевич, Александр Петросян и, впервые в стендап-формате, Юлиана Якуббо, эксперт фонда «Антон тут рядом».