Zoloto, Тося Чайкина и «Обстоятельства» выступят на фестивале «Антон тут рядом»

В этом году на фестивале впервые появится лекторий «Страдариум» от «Страдающего Средневековья». В нем историк архитектуры Ксения Линькова расскажет об архитектуре во «Властелине Колец», а культуролог Михаил Кукин ― об играх со зрителем в XVI веке Питера Брейгеля. Филолог Светлана Гурьянова прочтет лекцию «Разреши себе выпить вкусное кофе, или Почему пора перестать придираться к словам», а искусствовед Дарья Волкова поможет понять современных художников.