Чтобы пить меньше алкоголя, нужно знать о его последствиях и самостоятельно подсчитывать выпитое

Коллектив австралийских ученых из Кертинского, Мельбурнского и других университетов определил наиболее действенный способ помочь людям сократить употребление алкоголя. Оказалось, что сочетание информации о вреде спиртного вкупе с конкретными практическими рекомендациями дает лучший результат. Исследование опубликовано в журнале Addictive Behaviors.
В эксперименте приняли участие почти 8000 человек, разделенных на несколько групп. В каждой группе применялись разные подходы сокращения потребления алкоголя. В группе, смотревшей рекламу и получившей рекомендацию «Считайте количество напитков», наблюдалось самое значительное снижение потребления алкоголя: — 0,87 напитка на человека в неделю.
Те, кто только смотрел рекламу, тоже пытались пить меньше, но эффект был слабее. Аналогично помогла, но незначительно, постановка себе лимитов на объем выпитого.
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