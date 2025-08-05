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Чтобы пить меньше алкоголя, нужно знать о его последствиях и самостоятельно подсчитывать выпитое

Фото: Fábio Alves/Unsplash

Коллектив австралийских ученых из Кертинского, Мельбурнского и других университетов определил наиболее действенный способ помочь людям сократить употребление алкоголя. Оказалось, что сочетание информации о вреде спиртного вкупе с конкретными практическими рекомендациями дает лучший результат. Исследование опубликовано в журнале Addictive Behaviors.

В эксперименте приняли участие почти 8000 человек, разделенных на несколько групп. В каждой группе применялись разные подходы сокращения потребления алкоголя. В группе, смотревшей рекламу и получившей рекомендацию «Считайте количество напитков», наблюдалось самое значительное снижение потребления алкоголя: — 0,87 напитка на человека в неделю.

Те, кто только смотрел рекламу, тоже пытались пить меньше, но эффект был слабее. Аналогично помогла, но незначительно, постановка себе лимитов на объем выпитого.

За первые полгода 2025 года интерес россиян к безалкогольным винам вырос более чем на 40%. Директор по закупкам виноторговой компании Fort Дарья Сологуб прокомментировала, что интерес к напитку, скорее всего, связан с модой на здоровый образ жизни.

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