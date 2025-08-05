Джордж Клуни отвечает критикам, которые сомневаются в его многогранности: «Мне плевать»

Актер добавил, что играть самого себя не так‑то просто: «Попробуйте сыграть себя. Это, поверьте, задача не из легких». Клуни также отметил, что к широкой популярности пришел не сразу: «Моя карьера не взлетела молниеносно. Я по-настоящему стал известен только в 33 года с сериалом „Скорая помощь“. К тому моменту я уже двенадцать лет работал. Это помогло мне осознать, как все мимолетно и насколько успех часто не зависит от тебя самого».