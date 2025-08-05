Джордж Клуни отвечает критикам, которые сомневаются в его многогранности: «Мне плевать»

Актер Джордж Клуни отреагировал на упреки в ограниченном актерском диапазоне. В интервью Vanity Fair он прокомментировал мнение о том, что его герои на экране — лишь вариации его самого.
«Говорят, я играю только себя? Мне абсолютно все равно. Немногие в моем возрасте могут сниматься и в широких комедиях вроде „О, где же ты, брат?“ и в серьезных драматических проектах вроде „Майкл Клейтон“ или „Сириана“. Если это значит, что я „все время играю себя“, — да ради бога», — сказал он.
Актер добавил, что играть самого себя не так‑то просто: «Попробуйте сыграть себя. Это, поверьте, задача не из легких». Клуни также отметил, что к широкой популярности пришел не сразу: «Моя карьера не взлетела молниеносно. Я по-настоящему стал известен только в 33 года с сериалом „Скорая помощь“. К тому моменту я уже двенадцать лет работал. Это помогло мне осознать, как все мимолетно и насколько успех часто не зависит от тебя самого».