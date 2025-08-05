Тимоте Шаламе может вновь поработать с Джеймсом Мэнголдом в фильме про грабителей банков

Лента основана на неопубликованном рассказе Хайме Оливейры. Фильм расскажет о бывшем гонщике MotoGP Билли. Он бросает большой спорт после страшной аварии и целыми днями заботится об отце-наркомане. После смерти папы Билли встречает брата Коула, которого преследует ФБР. Тот предлагает ему собрать команду для грабежей банков на мотоциклах.
Сейчас Шаламе завершает съемки в фильме «Дюна: Мессия». Действие в нем происходит спустя 12 лет после событий первого романа. В касте задействованы Зендая, Флоренс Пью и Аня Тейлор-Джой.
В декабре состоится премьера драмы о настольном теннисе «Марти Суприм» (Marty Supreme). В ней Шаламе снялся с Гвинет Пэлтроу. Картина расскажет о звезде пинг-понга 1950-х годов Марти Рейсмане.