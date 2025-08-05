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Тимоте Шаламе может вновь поработать с Джеймсом Мэнголдом в фильме про грабителей банков

Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Тимоте Шаламе и режиссер Джеймс Мэнголд собираются вновь поработать вместе после их совместного проекта «Боб Дилан: Никому не известный», который получил восемь номинаций на «Оскар». В этот раз Шаламе и Мэнголд объединятся для съемок картины под рабочим названием «High Side», пишет Deadline.

Лента основана на неопубликованном рассказе Хайме Оливейры. Фильм расскажет о бывшем гонщике MotoGP Билли. Он бросает большой спорт после страшной аварии и целыми днями заботится об отце-наркомане. После смерти папы Билли встречает брата Коула, которого преследует ФБР. Тот предлагает ему собрать команду для грабежей банков на мотоциклах.

Сейчас Шаламе завершает съемки в фильме «Дюна: Мессия». Действие в нем происходит спустя 12 лет после событий первого романа. В касте задействованы Зендая, Флоренс Пью и Аня Тейлор-Джой.

В декабре состоится премьера драмы о настольном теннисе «Марти Суприм» (Marty Supreme). В ней Шаламе снялся с Гвинет Пэлтроу. Картина расскажет о звезде пинг-понга 1950-х годов Марти Рейсмане.

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