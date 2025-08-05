Тимоте Шаламе может вновь поработать с Джеймсом Мэнголдом в фильме про грабителей банков

Тимоте Шаламе и режиссер Джеймс Мэнголд собираются вновь поработать вместе после их совместного проекта «Боб Дилан: Никому не известный», который получил восемь номинаций на «Оскар». В этот раз Шаламе и Мэнголд объединятся для съемок картины под рабочим названием «High Side», пишет Deadline.