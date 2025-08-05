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ИИ-робот Геннадий помогает отбирать будущих петербургских чиновников

Фото: Growtika/Unsplash

Администрация Петербурга начала тестировать нейросеть, разработанную ИТМО, для отбора кандидатов на госслужбу. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на кадровый портал Смольного.

Уже два года в кадровых вопросах петербургским чиновникам помогает робот Геннадий, которого недавно дополнили искусственным интеллектом. В администрации города заявляют, что это первый опыт внедрения ИИ в работу с кадрами.

Пока Геннадий помогает отбирать кандидатов в молодежный кадровый резерв. В чем заключалась его помощь в предыдущие два года, в Смольном не пояснили.

Сейчас ИИ-робот проверяет правильность заполнения анкет, ищет несоответствия в биографических данных. Если ошибка нашлась, анкету отправляют кандидату на исправление. Если же заявка оформлена верно, она попадает в базу данных кадрового резерва. Решение о приеме на госслужбу принимает уже сотрудник кадрового отдела Смольного.

В будущем ИТМО планирует расширить функционал Геннадия, чтобы он смог анализировать мотивацию кандидата и проверять приложенные документы об образовании.

Недавно Microsoft составил список из 40 профессий, которые могут исчезнуть и измениться из‑за нейросетей в ближайшее 3–8 лет. Первое место в нем занимают переводчики. Еще в списке есть писатели, продавцы, редакторы, хосты, консьержи, веб-разработчики, операторы кол-центров, брокерские клерки и даже программисты станков с ЧПУ — то есть все те, чья работа связана с текстом, обработкой информации или повторяющимися задачами.

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