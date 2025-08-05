ИИ-робот Геннадий помогает отбирать будущих петербургских чиновников

Администрация Петербурга начала тестировать нейросеть, разработанную ИТМО, для отбора кандидатов на госслужбу. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на кадровый портал Смольного.
Уже два года в кадровых вопросах петербургским чиновникам помогает робот Геннадий, которого недавно дополнили искусственным интеллектом. В администрации города заявляют, что это первый опыт внедрения ИИ в работу с кадрами.
Пока Геннадий помогает отбирать кандидатов в молодежный кадровый резерв. В чем заключалась его помощь в предыдущие два года, в Смольном не пояснили.
Сейчас ИИ-робот проверяет правильность заполнения анкет, ищет несоответствия в биографических данных. Если ошибка нашлась, анкету отправляют кандидату на исправление. Если же заявка оформлена верно, она попадает в базу данных кадрового резерва. Решение о приеме на госслужбу принимает уже сотрудник кадрового отдела Смольного.
В будущем ИТМО планирует расширить функционал Геннадия, чтобы он смог анализировать мотивацию кандидата и проверять приложенные документы об образовании.
Недавно Microsoft составил список из 40 профессий, которые могут исчезнуть и измениться из‑за нейросетей в ближайшее 3–8 лет. Первое место в нем занимают переводчики. Еще в списке есть писатели, продавцы, редакторы, хосты, консьержи, веб-разработчики, операторы кол-центров, брокерские клерки и даже программисты станков с ЧПУ — то есть все те, чья работа связана с текстом, обработкой информации или повторяющимися задачами.