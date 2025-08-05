Даже 15 минут на природе заметно улучшают ментальное состояние горожан

Ученые Калифорнийского университета выяснили, что люди обычно чувствуют себя хуже ночью и по воскресеньям. Психическое здоровье также зависит от времени года. Зимой участники исследования чувствовали себя более тревожно и одиноко, чем в остальные три сезона. По всем показателям психическое здоровье было лучше всего летом.