Даже 15 минут на природе заметно улучшают ментальное состояние горожан

Ученые из Стэнфордского и Лейденского университетов выяснили, что даже короткий контакт с природой (до 15 минут) заметно улучшает психическое здоровье горожан. Результаты исследования опубликовали в Nature Cities, основные тезисы статьи пересказали в Medical Xpress.
Специалисты проанализировали 449 исследований и оценили влияние разных типов зеленых зон в городе на психическое здоровье. Наиболее эффективными пространствами оказались городские леса: они лучше всего снижают уровень тревоги.
Пассивный отдых — например, сидение на скамейке в парке — помогает справиться с негативными эмоциями сильнее, чем активные занятия. Особенно выраженный положительный эффект зеленых зон наблюдается среди молодежи 18–25 лет, хотя устойчивые улучшения отмечаются во всех возрастных группах.
Исследователи рекомендуют горожанам чаще выбирать маршруты через парки и организовывать вокруг себя зеленые уголки — например, ставить цветы на подоконнике. Урбанистам же стоит располагать в городах «карманные» зеленые зоны: небольшие скверы, аллеи, сады на крышах. Даже уличные деревья и зеленые фасады зданий могут улучшить психологическое состояние горожан.
Ученые Калифорнийского университета выяснили, что люди обычно чувствуют себя хуже ночью и по воскресеньям. Психическое здоровье также зависит от времени года. Зимой участники исследования чувствовали себя более тревожно и одиноко, чем в остальные три сезона. По всем показателям психическое здоровье было лучше всего летом.