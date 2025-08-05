Рэйф Файнс в роли хормейстера в трейлере фильма «Хоровое пение»

Sony Pictures Releasing UK представила трейлер картины «Хоровое пение» с Рэйфом Файнсом в главной роли. Мировая премьера состоится 7 ноября.
Лента станет участником кинофестиваля в Торонто, который пройдет с 4 по 14 сентября. В актерский состав фильма также вошли Джим Бродбент («Приключения Паддингтона», «Игра престолов»), Саймон Расселл Бил («Смерть Сталина», «Костюм») и другие.
Действие фильма происходит в 1916 году в городе Рамсден, графство Йоркшир. В центре сюжета — руководитель хора и его артисты, которые уходят на фронт Первой мировой войны добровольцами. Тогда доктор Гатри набирает группу подростков, которые заменят певцов. Вместе они познают радость пения и остроту желаний, пока новые ребята смиряются с предстоящим призывом в армию.
Картину поставил режиссер Николас Хайтнер по сценарию Алана Беннетта. Ранее кинематографисты вместе работали над проектами «Леди в фургоне», «Любители истории» и «Безумие короля Георга».
Режиссер выступил также продюсером фильма вместе с Кевином Лоудером и Дэмианом Джонсом. Исполнительными продюсерами стали Кэролайн Чарльз, Ева Йейтс, Пол Гринди и Чарлз Мур.