Создатели бара «Ровесник» открывают караоке-клуб «Nomer»
ИИ-робот Геннадий помогает отбирать будущих петербургских чиновников
Даже 15 минут на природе заметно улучшают ментальное состояние горожан
Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 8 километров
Землетрясение передвинуло Камчатку почти на 2 метра
СМИ: впервые за пять лет женщины в России находят работу быстрее мужчин
На Wildberries появился кешбэк — «ягодки»
В России под угрозой исчезновения 129 малых городов
Губернатор Калужской области заявил об отмене фестиваля Signal
Погиб спортивный комментатор Первого канала Александр Гришин
В Японии отзывают из продажи 16 000 игрушечных пистолетов, которые могут стрелять боевыми патронами
«Яндекс» экранизирует биографию Александра Овечкина
В Петербурге не пускают в метро пассажиров с разряженными гаджетами
Умер худрук «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов
Маргарет Куолли: «„Субстанция“ — встреча со своим багажом, багажом моей мамы, травмами поколений»
Politico: США планируют построить ядерный реактор на Луне к 2030 году
«Танцы минус» и Cream Soda, пинг-понг и бадминтон, суши и денер: гид по питерскому Пикнику
В «Artificial» снимется звезда «Королев крика» Билли Лурд
«Ночь кино» пройдет с 23 на 24 августа
Домашняя еда позволяет худеть в два раза быстрее, чем готовые блюда
На Байкале спасли лису, которая застряла на необитаемом острове
Число интуристов в России сократилось на 10%
Художники создадут в Южно-Сахалинске более 30 муралов и арт-объектов
Эмма Маки и Вуди Харрельсон в дебютном трейлере «Эллы МакКей» ― нового фильма Джеймса Л.Брукса
Disney хотел использовать ИИ в «Моане» и «Троне», но отказался
«Альбома нет»: Чаппелл Рон заявила, что ее нового LP придется ждать лет пять
Сцену ссоры Адама Драйвера и Скарлетт Йоханссон используют для отпугивания волков
Климат в Москве все больше похож на субтропический

Рэйф Файнс в роли хормейстера в трейлере фильма «Хоровое пение»

Фото: кадр из видео Sony Pictures Classics

Sony Pictures Releasing UK представила трейлер картины «Хоровое пение» с Рэйфом Файнсом в главной роли. Мировая премьера состоится 7 ноября.

Лента станет участником кинофестиваля в Торонто, который пройдет с 4 по 14 сентября. В актерский состав фильма также вошли Джим Бродбент («Приключения Паддингтона», «Игра престолов»), Саймон Расселл Бил («Смерть Сталина», «Костюм») и другие.

Действие фильма происходит в 1916 году в городе Рамсден, графство Йоркшир. В центре сюжета — руководитель хора и его артисты, которые уходят на фронт Первой мировой войны добровольцами. Тогда доктор Гатри набирает группу подростков, которые заменят певцов. Вместе они познают радость пения и остроту желаний, пока новые ребята смиряются с предстоящим призывом в армию.

Видео: Sony Pictures Classics

Картину поставил режиссер Николас Хайтнер по сценарию Алана Беннетта. Ранее кинематографисты вместе работали над проектами «Леди в фургоне», «Любители истории» и «Безумие короля Георга».

Режиссер выступил также продюсером фильма вместе с Кевином Лоудером и Дэмианом Джонсом. Исполнительными продюсерами стали Кэролайн Чарльз, Ева Йейтс, Пол Гринди и Чарлз Мур.

Расскажите друзьям