Рэйф Файнс в роли хормейстера в трейлере фильма «Хоровое пение»

Действие фильма происходит в 1916 году в городе Рамсден, графство Йоркшир. В центре сюжета — руководитель хора и его артисты, которые уходят на фронт Первой мировой войны добровольцами. Тогда доктор Гатри набирает группу подростков, которые заменят певцов. Вместе они познают радость пения и остроту желаний, пока новые ребята смиряются с предстоящим призывом в армию.