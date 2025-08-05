Землетрясение передвинуло Камчатку почти на 2 метра

Максимальные косейсмические смещения наблюдались в южной части полуострова и составили почти 2 метра. Масштаб передвижения сопоставим с последствиями Великого восточно-японского землетрясения 2011 года в Тохоку. Его магнитуда оценивалась в 9,0.