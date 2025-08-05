Землетрясение передвинуло Камчатку почти на 2 метра

Землетрясение сдвинуло Камчатку почти на 2 метра на юго-восток. Расчетами поделились сотрудники Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
30 июня на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8. Вскоре после землетрясения в Елизовском районе Камчатского края зафиксировали волну высотой 3–4 метра. Позже волны цунами достигли берегов Сахалина, из прибрежной зоны были эвакуированы местные жители.
Максимальные косейсмические смещения наблюдались в южной части полуострова и составили почти 2 метра. Масштаб передвижения сопоставим с последствиями Великого восточно-японского землетрясения 2011 года в Тохоку. Его магнитуда оценивалась в 9,0.
3 августа на Камчатке произошло первое за историю наблюдений извержение вулкана Крашенинникова. Выброс пепла достиг высоты 6 километров над уровнем моря. Вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности.