Создатели бара «Ровесник» открывают караоке-клуб «Nomer»
ИИ-робот Геннадий помогает отбирать будущих петербургских чиновников
Даже 15 минут на природе заметно улучшают ментальное состояние горожан
Рэйф Файнс в роли хормейстера в трейлере фильма «Хоровое пение»
Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 8 километров
СМИ: впервые за пять лет женщины в России находят работу быстрее мужчин
На Wildberries появился кешбэк — «ягодки»
В России под угрозой исчезновения 129 малых городов
Губернатор Калужской области заявил об отмене фестиваля Signal
Погиб спортивный комментатор Первого канала Александр Гришин
В Японии отзывают из продажи 16 000 игрушечных пистолетов, которые могут стрелять боевыми патронами
«Яндекс» экранизирует биографию Александра Овечкина
В Петербурге не пускают в метро пассажиров с разряженными гаджетами
Умер худрук «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов
Маргарет Куолли: «„Субстанция“ — встреча со своим багажом, багажом моей мамы, травмами поколений»
Politico: США планируют построить ядерный реактор на Луне к 2030 году
«Танцы минус» и Cream Soda, пинг-понг и бадминтон, суши и денер: гид по питерскому Пикнику
В «Artificial» снимется звезда «Королев крика» Билли Лурд
«Ночь кино» пройдет с 23 на 24 августа
Домашняя еда позволяет худеть в два раза быстрее, чем готовые блюда
На Байкале спасли лису, которая застряла на необитаемом острове
Число интуристов в России сократилось на 10%
Художники создадут в Южно-Сахалинске более 30 муралов и арт-объектов
Эмма Маки и Вуди Харрельсон в дебютном трейлере «Эллы МакКей» ― нового фильма Джеймса Л.Брукса
Disney хотел использовать ИИ в «Моане» и «Троне», но отказался
«Альбома нет»: Чаппелл Рон заявила, что ее нового LP придется ждать лет пять
Сцену ссоры Адама Драйвера и Скарлетт Йоханссон используют для отпугивания волков
Климат в Москве все больше похож на субтропический

Землетрясение передвинуло Камчатку почти на 2 метра

Фото: SnapSaga/Unsplash

Землетрясение сдвинуло Камчатку почти на 2 метра на юго-восток. Расчетами поделились сотрудники Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

30 июня на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8. Вскоре после землетрясения в Елизовском районе Камчатского края зафиксировали волну высотой 3–4 метра. Позже волны цунами достигли берегов Сахалина, из прибрежной зоны были эвакуированы местные жители.

Максимальные косейсмические смещения наблюдались в южной части полуострова и составили почти 2 метра. Масштаб передвижения сопоставим с последствиями Великого восточно-японского землетрясения 2011 года в Тохоку. Его магнитуда оценивалась в 9,0.

© Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук»

3 августа на Камчатке произошло первое за историю наблюдений извержение вулкана Крашенинникова. Выброс пепла достиг высоты 6 километров над уровнем моря. Вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности.

Расскажите друзьям
Теги:
РАН